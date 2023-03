Le "girl power" chez les bébés de Héron en 2022 (photos)

C’est la coutume dans la région. Chaque année, les Communes mettent à l’honneur les bébés nés l’année précédente. Et c’était le cas à Héron, ce week-end. Pour la remise des primes de naissances, la Commune avait invité cette année les parents et leurs petits bouts à la salle Plein Vent pour bénéficier de plus d’espace. Ce samedi en fin d’après-midi, les autorités ont accueilli les familles. Ensuite, Christophe Mathieu, échevin de la Petite enfance, a présenté toutes les structures d’accueil de la petite enfance et de l’enfance ainsi que les services proposés pour les parents sur Héron. Les consultations ONE se font maintenant dans un local dans la rue Saint-Martin de Héron. Et l’échevin a annoncé également une bonne nouvelle. La crèche La Héronnière va s’agrandir passant de 36 places à 42 places en automne. Christophe Mathieu a évoqué aussi le futur des enfants en présentant les écoles communales et l’école libre de l’entité. Les accueillantes avaient réservé un petit coin bricolage pour accueillir les grands frères et sœurs.