Des ralentisseurs pour chaque entrée de village de Héron

Car ce sont de gros travaux qui sont engagés. Là, c’est un plateau qui est en train d’être installé et non pas un simple coussin berlinois comme la rue de l’ONU en a accueilli un, et qui est installé par les ouvriers communaux. Ici, les deux ralentisseurs nécessitent de passer par une entreprise extérieure.

"Dans le cadre du Plan de mobilité, on a décidé d’installer plusieurs plateaux et ralentisseurs, explique le bourgmestre héronnais. On doit encore en passer un, pas au prochain conseil communal mais au suivant. Cet aménagement, lui, sera installé au second semestre de cette année." Et où ça ? Rue Chavée à Couthuin. "Entre le château de Marsinne et le parc à conteneurs, on va placer au moins trois ralentisseurs. La route est toute droite et on y roule assez vite." Les ralentisseurs devraient freiner les ardeurs des automobilistes en mal de vitesse…