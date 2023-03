Héron: la salle du Plein vent va subir de gros travaux

Alors ? La Commune de Héron n’a pas hésité à poser sa candidature lors de l’appel lancé dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie. Avec l’espoir de recevoir des subsides qui lui permettraient d’adapter le bâtiment aux normes énergétiques d’aujourd’hui. Et son projet a été retenu, il sera subsidié à hauteur de 80% du coût total des travaux. Soit, une somme de 607 683€ que Héron recevra. En clair, les travaux concernent toute la carcasse. Et aujourd’hui, "on est en train de discuter du cahier des charges". Comme les travaux s’inscrivent dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, avec subsides européens à la clé, tout ira vite car il y a un délai à respecter, au risque de les perdre.

Alors, ces travaux ? Il s’agit de l’isolation de l’enveloppe extérieure de l’ensemble du bâtiment: les toitures, les façades, la porte de garage, le plancher sur cave. Les luminaires actuels seront aussi remplacés par du LED haute performance. Le projet prévoit aussi le placement de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’une ventilation double flux avec récupération de chaleur. Enfin, il est prévu d’installer un système de compteurs permanents qui permettront de repérer rapidement les dérives et réaliser un suivi précis des consommations énergétiques en eau et en électricité.

Probablement pour 2024

L’objectif de ce chantier est clair, il devrait permettre de faire des économies qui s’inscrivent, elles, dans le cadre du Plan d’action communal en faveur de l’énergie durable et du climat. À quand ces travaux ? Ils sont prévus rapidement mais… néanmoins pas pour demain. "Ce sera vraisemblablement en 2024, ajoute le bourgmestre de Héron. Il faut déjà qu’on s’accorde avec les dates de réservation de la salle… On va essayer de travailler de façon ordonnée." À noter que ce gros chantier n’est pas à mettre en lien avec le projet de pôle jeunesse sur le site du Plein vent. Mais clairement, il le complétera bien.