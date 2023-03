Julien Bialas (Couthuin) écrit un livre avec Rodrigo Beekens

Cette histoire, celle de Julien Bialas, un Couthinois de 26 ans, a débuté en mars 2022 après une discussion avec le journaliste télé de la RTBF et s'est conclue ce mercredi 1er mars, à l'occasion de la parution de Wout, Remco & Co, le dernier livre de Rodrigo Beenkens, disponible dans toutes les "bonnes" librairies.

Retranscrire les mots de Rodrigo Beenkens, voix du cyclisme à la télévision depuis plus de 30 ans, ne fut pas une sinécure.

"Ça a été un travail de longue haleine, confirme le Couthinois. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à visionner des courses commentées par Rodrigo pour essayer de me mettre dans sa tête, pour maîtriser son vocabulaire et comprendre comment il réfléchissait. Mon objectif était de retranscrire le plus fidèlement possible chacune de ses pensées et qu'à la lecture du livre, les lecteurs entendent la voix de Rodrigo à travers les mots que j'ai écrits."

Présenter la génération dorée

Au téléphone avec Rodrigo Beenkens des heures durant à écouter et noter ses anecdotes, ses réflexions et ses directives, Julien Bialas a rapidement compris l'enjeu du livre: présenter la nouvelle génération de cyclistes belges, la plus forte depuis 40 ans, au travers des différentes épreuves cyclistes de l'année 2022. "Aujourd'hui, toutes les courses du calendrier peuvent être gagnées par un belge. C'est assez fou, poursuit celui qui collabore également avec le journal Le Soir. On a voulu présenter tous ces jeunes sportifs au travers des récits, des anecdotes et commentaires de courses. On a imaginé un mélange dans lequel tous les lecteurs peuvent s'y retrouver. Les amoureux de la petite reine vont y découvrir des anecdotes dont seul Rodrigo a le secret et vont pouvoir se replonger avec émotion dans certaines courses du calendrier 2022. Ceux qui ne sont pas forcément initiés vont y trouver un manuel pour mieux comprendre le cyclisme. Qu'on soit passionné ou non, ce livre s'adresse à tout le monde."

Wout, Remco & Co, éditions Kennes, 24,9€