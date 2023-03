Fort Chabrol à Waret-L’Evêque: l’auteur abattu est Loïc, 27 ans ; le policier blessé est hors de danger

Le jeune homme abattu par la police ce mardi au terme d’un fort Chabrol, rue Guilitte à Waret-L’Evêque, est Loïc, 27 ans. Il vivait avec sa sœur et ses parents dans cette habitation qu’ils occupent depuis de nombreuses années. La famille est bien connue dans le village notamment pour son implication dans des festivités locales. Dans le quartier, c’est le choc, l’étonnement, la surprise… "On savait que le papa n’allait pas bien et on pensait que c’était lui qui était concerné par le drame. Mais Loïc, on n’imaginait pas, expliquent plusieurs voisins. Ils sont appréciés comme voisins. C’est un véritable drame…"