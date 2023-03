Drame à Héron : vingt admissions forcées en psychiatrie chaque jour en Belgique, majoritairement des jeunes

Le jeune héronnais Loïc, abattu mardi par la police après s’être retranché dans sa maison et avoir agressé un policier, souffrait de problèmes psychatriques et devait être interné. Vingt personnes sont, chaque jour en Belgique, admises de force en psychiatrie. La plupart des admissions forcées ont lieu chez des personnes âgées de 20 à 30 ans. Et trois conditions doivent être réunies.