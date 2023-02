Joli succès pour le salon des vins de Couthuin

Le succès du salon s’explique par divers facteurs. Il y a cet esprit de convivialité, l’édition 2023 a accueilli 19 vignerons. Certains sont des fidèles depuis le début du salon. Ils sont soigneusement sélectionnés par des membres des Compagnons des cépages.

Parmi eux, Xavier Hérail est professionnel en tant que technicien en viticulture et œnologie. "Tous les exposants sont des vignerons de chaque région viticole française, nous n’avons pas de négociants ou de représentants. Le visiteur dialogue avec chaque producteur qui partage sa passion, son expérience et propose ainsi de belles découvertes. Nous avons une clientèle habituelle, mais aussi de nouvelles personnes chaque année", poursuit Bernard Mauguit.

À côté du paysage français, le Domaine viticole de Kox à Remich au Luxembourg présente une gamme de vins de Moselle de haute qualité.

"Les vins de la Moselle de la France à l’Allemagne ont évolué depuis 20 ans. Ce ne sont plus des vins alimentaires. Il faut continuer à faire leur promotion car l’image de marque n’est pas encore à la hauteur de notre qualité", affirme Laurent Kox, présent à Couthuin depuis dix ans. Un avis partagé par Bernard Mauguit. "Ce sont des vins devenus de qualité supérieure et les vignerons travaillent avec une très grande rigueur."

Lors du salon, deux vignerons étaient présents pour la première fois: Ann et Olivier de Lanversin sont avec Emmanuel et Imke les propriétaires du Domaine du Deffends en Provence. Ils étaient très heureux de leur première présence. "Les dégustateurs sont d’un très bon niveau. Ils connaissent les cépages, nous avons des échanges très enrichissants", affirmaient les enfants du domaine viticole familial créé par leur papa à Saint-Maximin – La Sainte-Baume.

Nicolas Hirsch du Domaine Céline et Nicole Hirsch représentaient, eux, la région du Beaujolais et Mâconnais. "Les gens posent beaucoup de questions et sont d’une grande ouverture d’esprit." Nul doute que la plupart des acteurs de ce week-end seront de retour en 2024 !