"Vis mon village" soutient des projets citoyens à Héron et ailleurs

La Commune de Héron a relayé sur son site internet un appel à projet provenant de la Fondation Roi Baudouin nommé "Vis mon village". Et le collège communal espère bien que les citoyens vont embrayer… En quoi consiste cet appel qui s’adresse à toutes les Communes wallonnes ? "On veut favoriser le contact entre anciens et nouveaux habitants du village", explique Yves Dario, coordinateur du projet. La Fondation souhaite soutenir des projets concrets qui viennent des citoyens. Ils peuvent émaner d’un comité de quartier, d’un centre culturel ou encore d’une ASBL. En tout cas, rien en lien avec l’administration communale. L’opération "Vis mon village" existe depuis 2012, à hauteur d’un appel par an et est en grande partie lancé pour soutenir les habitants de communes rurales en Wallonie. Il faut que le projet soumis à candidature favorise absolument la participation active, le lien entre habitants. "Une somme jusqu’à 5 000 € peut être allouée à chaque projet. On soutient une quarantaine de projets par an" poursuit le coordinateur du projet. Un budget maximal de 200 000 € est disponible, la moitié provient de la FRB, et l’autre moitié du cabinet de la ministre de la Ruralité. À Héron, le bourgmestre, Éric Hautphenne, est favorable à l’idée de cet appel à projet. "Des citoyens se sont déjà rassemblés dans certains projets, donc s’ils peuvent recevoir une aide, pourquoi pas. Quelque part, le projet peut prendre part dans la participation citoyenne et la Commune peut apporter un support logistique si besoin."