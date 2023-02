Le salon du vin de Couthuin, c'est ce week-end avec des vins et des bulles d'exception

Palette de couleurs et bulles

La palette de régions de France et du Grand-Duché de Luxembourg reste éclectique pour réunir un panel de grands vins. Xavier Hérail, formateur en œnologie, et les Compagnons ont réussi à opérer une sélection rigoureuse mais surtout à la garder, voire à l’améliorer encore au fil des éditions. Ils peuvent être fiers de proposer des vins uniques de Savoie, du Pays Basque (France), de la région des Riceys (Aube) ou encore du Jura. Parmi les 19 vignerons producteurs de ce millésime 2023, il faut épingler quelques originalités de qualité, des découvertes à ne pas manquer ! Parmi elles, les bulles du Domaine Kox (Moselle Luxembourgeoise) qui traduisent le niveau de qualité désormais proposé par les vins de la Moselle. Quant à la Savoie, ce n’est pas que pour la raclette et les sports d’hiver: le Domaine Grisard (Mondeuse blanche notamment) le démontre. Le Jura peut se révéler exceptionnel et les vins de Jean-Luc Mouillard le prouvent ! Si vous êtes amateur, le dernier millésime de Chateau-Chalon (2016) vient de sortir. La Champagne, c’est aussi les Riceys à déguster avec le domaine Valéry Robert. Les Touraine et Touraine-Amboise du domaine Plou sont exceptionnels. Enfin, le salon mise sur une originalité avec les vins basques EgiaTegia issus de fermentation sous-marine.

Salon du vin, salle Plein Vent, rue Pravée 32 à Couthuin. Vendredi 17 février de 17h à 22h, samedi 18 de 11h à 21h et dimanche 19 de 11h à 19h. Entrée 8*, verre compris. Restauration