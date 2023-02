Déjà des candidats repreneurs pour le restaurant et la boulangerie du Moulin de Ferrières à Héron

Du côté de l’opposition, on avait aussi eu le nez creux. "On savait que ce projet était voué à l’échec. D’ailleurs, comptez-vous persévérer dans cette erreur ?", interroge René Delcourt (Entente Citoyenne).

La réponse est "oui". "Bien sûr qu’on va poursuivre, répond le bourgmestre. À partir du moment où il y a une meunerie qui produit de la farine, on veut qu’il y ait une boulangerie sur place qui fasse la part belle aux produits locaux et bio. La population est également demandeuse. On a reçu pas mal de messages de personnes qui étaient dépitées en apprenant la faillite."

Déjà des candidats

Eh bien, bonne nouvelle pour les déçus: la Commune a déjà reçu pas mal de candidatures. "Plusieurs d’entre elles sont très sérieuses. On a déjà eu une réunion du bureau de la régie pour analyser ces candidatures. On va poursuivre le contact avec plusieurs repreneurs potentiels. Je pense que la reprise pourrait être assez rapide." Mais il n’est pas non plus question de se presser. "On va bien prendre le temps d’analyser les candidatures. Il y aura aussi un grand débat sur le type de restauration qui sera proposé." A priori, il y aura un gestionnaire pour le restaurant, et un autre pour la boulangerie.