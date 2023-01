Adrien Carlozzi l’évoquait, la solution la plus confortable pour tout le monde serait de prendre une décision collégiale avec la Conférence des élus qui regroupe les bourgmestres des 31 Communes de l’arrondissement de Huy-Waremme. Une réflexion déjà amorcée pour Éric Hautphenne, le président de la Conférence et bourgmestre de Héron. "J’ai eu les organisateurs en ligne ce mardi matin pour organiser une réunion. Je ne souhaite pas qu’on travaille chacun dans son coin, ça n’a pas de sens à partir du moment où les enjeux sont les mêmes. Il faudrait travailler avec les 31 bourgmestres ou alors seulement avec les Communes concernées par le passage de rallyes. Il n’y aura pas de situation idéale ou de réponse miracle à partir du moment où le risque zéro n’existe pas mais il serait effectivement intéressant d’avoir une vision commune. À voir si c’est possible de composer avec les différents points de vue." Et le Héronnais suggère également d’associer aux discussions la Province de Liège. "La question à se poser concerne les règles et les législations en matière de sécurité. Tant que tout se passe bien, ça va mais le jour où il y a un incident, tout le monde se tourne vers les autres au niveau de la responsabilité. Et c’est une problématique qui ne s’arrête pas au tracé de chaque territoire communal. Il faut donc une réflexion globale. Et c’est vrai que les responsabilités pour les bourgmestres sont assez lourdes."

Et en ce qui concerne la Commune de Héron ? Le point sera-t-il débattu en collège ou lors du conseil communal ? "Pas pour le moment, non, confie Éric Hautphenne. J’attends d’abord de voir ce que vont donner les discussions et quelles seront les pistes de réflexions. Dans un second temps, il faudra se positionner mais nous avons encore un peu de temps devant nous."