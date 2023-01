La boulangerie et la table du Moulin de Ferrières à Héron cessent leurs activités: le gestionnaire s’en va

Dans un secteur où fours, réfrigérateurs et congélateurs sont des équipements essentiels au bon fonctionnement de l’enseigne, les deux projets héronnais n’ont pas réussi à surmonter la flambée des factures énergétiques ajoutée à l’augmentation du coût des matières premières. "La fréquentation était également très fluctuante. Plusieurs facteurs ont pesé dans la balance et ont fait que l’activité n’était dès lors plus rentable, ajoute l’agent ADL. On veut cependant rester positif et on souhaite avant tout rebondir pour ne pas laisser l’activité à l’arrêt trop longtemps. C’est un projet qui a du sens au niveau du développement économique et touristique de la Commune, mais c’est aussi un projet global qui tient à cœur à la Commune et aux citoyens. L’heure est à la déception mais aussi à de nouvelles réflexions." La Commune reste donc avec un goût d’inachevé en bouche pour le moment mais vise déjà à donner une nouvelle impulsion au projet et continue d’y croire, malgré la crise.