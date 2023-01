Un projet de 9 appartements dans le centre de Couthuin: « On va perdre le caractère rural »

Un projet qui correspond aux règles urbanistiques

Mais le projet, quel est-il ? "C’est un dossier qui est en discussion depuis deux ans entre le propriétaire du terrain et le collège communal, débute Éric Hautphenne, bourgmestre de Héron. On a revu les choses un certain nombre de fois et finalement nous avons trouvé un accord qui nous satisfait et qui répond aux règles urbanistiques." Alors, non, le bâtiment ne sera pas construit dès demain et non, aucun top départ n’a été donné même si du côté de la Commune, les signaux sont au vert. "C’est un terrain d’une superficie totale de 51 ares et de 50 mètres de façade. L’immeuble, lui, ferait 27 mètres de long et il y aura un recul de 15 mètres par rapport à la voirie. Quant à la hauteur du bâti, il fera 9 mètres à la pointe de la toiture, détaille le mayeur héronnais. C’est un projet qui correspond parfaitement aux normes en vigueur. Les appartements, quant à eux auront tous une superficie de minimum 60m2. C’est aussi une imposition communale."

Des remarques jusqu’au 16 janvier

Un projet qui a du sens pour la Commune mais il devra également passer par les échelons plus haut avant que la première pierre soit posée. "Une fois l’enquête publique terminée, le dossier sera alors ensuite envoyé à Liège pour approbation également. La Région wallonne est généralement favorable à ce genre de dossier car la volonté est de densifier les villages. L’intérêt de ces logements est qu’ils se situent à 250 m de la place communale et des commerces du centre, ajoute Éric Hautphenne. On aurait eu ce projet à l’extérieur, nous n’aurions pas accepté mais il a tout son intérêt au niveau de la situation géographique."

Un point de vue qui ne séduit pas les riverains opposés au projet. Et la plupart d’entre eux sont bien décidés à ne pas voir l’immeuble s’ériger à cet endroit. "Qu’on le construise ailleurs où ça ne gênera personne, reprend la Héronnaise dissidente. On aurait aimé pouvoir donner notre avis en amont et participer en tout cas à la réflexion."

Justement, l’enquête publique est en cours depuis le 29 décembre et les remarques sont à rentrer pour le 16 janvier. "J’invite les citoyens à venir consulter le dossier au service Urbanisme de l’administration communale pour se rendre compte de quoi il s’agit exactement. Parfois, certains fustigent sans véritablement connaître le projet, reprend le bourgmestre. C’est bien d’ailleurs pour cette raison qu’il y a une enquête publique. Elle nous permettra d’analyser le dossier à la lumière des remarques transmises."