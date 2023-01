La brasserie Léopold 7 certifiée pour ses valeurs

"Cela se base sur des objectifs de développement durable des Nations unies, explique Nicolas Declercq. On a soumis notre candidature, on devait répondre à tout un volet de questions. Cela a duré un an pour se faire certifier. On a monté notre dossier avec l’aide de deux étudiants en ingénierie commerciale. C’était très long." D’autant plus qu’il y a eu une phase d’audit tout aussi complexe. "On devait avoir au moins 80 points, on en a eu 90,5. On s’en sort bien."

Si la brasserie de Couthuin a décroché cette certification, c’est parce qu’elle s’inscrivait déjà dans la démarche. Via la gestion de sa consommation d’eau, son engagement à se fournir à 50% en matières premières auprès de fournisseurs locaux, l’utilisation des sources renouvelables pour 75% de sa consommation énergétique,… Autant de bonnes pratiques dans laquelle la brasserie Léopold 7 s’ancrait déjà et qu’elle compte développer à l’avenir encore plus.

"On est la troisième brasserie belge à être certifiée", poursuit Nicolas Declercq. Avec quelle suite à donner, quel impact à espérer ? "Quand on se lance dans cette certification, ce n’est pas pour avoir un impact commercial mais parce qu’on y croit et qu’on veut fonctionner ainsi." N’empêche, le patron l’affirme: être certifié B Corp "donne une grosse légitimité à nos commerciaux. On est une société, on est une marque. On est certifiés et on ne peut pas mettre cela en doute. C’est une réelle légitimité pour le personnel et une fierté pour la production."

Synergie avec une brasserie du Hainaut ?

Avec quels projets alors que l’année 2023 démarre, pour l’entreprise de Couthuin ? "On sort de deux ans de crise Covid, réplique Nicolas Declercq. On est en train d’encaisser une crise économique, c’est un réel challenge. Notre brasserie tient la route, elle est bien solide." Mais le futur, le patron couthinois le voit dans un regroupement de plusieurs brasseries. Vingt-cinq petites brasseries qui œuvrent chacune dans leur coin, ce n’est pas ainsi qu’il imagine l’avenir. "On pourrait être plus efficient en se rapprochant." Et il ne le cache pas: la brasserie Léopold 7 est en discussion avec une des deux autres brasseries belges, elle aussi certifiée B Corp, du Hainaut. Pour un rapprochement ? "Pour développer des synergies communes. On se connaît très bien, on est en train d’étudier tout ce qu’on pourrait faire." Avec l’envie de développer de nouveaux marchés ? "Nous, on se limite à une certaine empreinte carbone. On ne va pas exporter jusqu’aux États-Unis, en Chine ou au Japon. On veut se concentrer sur le marché belge et celui des pays limitrophes. On y a encore beaucoup de choses à y faire. Des synergies pourraient permettre de mieux développer cela." Et d’ajouter que la brasserie aimerait avoir une croissance de 20%. Mais "c’est un challenge".