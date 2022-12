Des projets en veux-tu, en voilà pour 2 millions €

Ce mercredi soir, à Héron, l’heure était à l’approbation du budget 2023. À l’ordinaire, on prévoit 8,69 millions € de recettes et 8,55 millions€ de dépenses, ce qui représente un boni à l’exercice propre de 139 000 €. À noter que les frais de personnel sont, en un an, passés de 3,36 millions € à 3,82 millions €. Une augmentation qui s’explique essentiellement grâce aux différentes indexations des salaires.