Le chocolatier couthinois Manu Laurent échoue aux portes de la finale des Etoiles du chocolat

Ce qui n’empêchera pas Manu Laurent de garder un souvenir très positif de l’aventure. "C’était mon but, la demi-finale, et je l’ai atteint. Tout ce qui aurait pu se passer en plus, ça aurait été du bonus. Ça a été laborieux parfois, c’était fatigant, stressant, ça a demandé beaucoup d’énergie mais j’y suis arrivé et j’en suis fier, d’autant que la sculpture et le montage, ce n’est pas mon métier à moi." Parce que ce que le Couthinois fait le mieux, et préfère faire, ce sont les pralines. Et pour la seconde partie de la demi-finale, où les chocolatiers devaient réaliser 3 pralines (2 imposées et 1 libre), il était donc dans son élément. Particulièrement avec sa praline "libre", à la gelée de poire et ganache à la Léopold 7, qui a "beaucoup plu à Pierre Marcolini", membre du jury aux côtés de la chocologue Victoire Finaz et du chocolatier Jean-Philippe Darcis. "Pendant tout le concours, lui, il m’a dit que mes pralines étaient un peu trop grosses par rapport à ce qui se fait maintenant mais qu’elles me ressemblaient, en fait, parce que je suis généreux", sourit Manu Laurent. Et ça, c’est quand même un des plus beaux compliments qu’on puisse faire à un chocolatier…