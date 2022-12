Noël, artisans, créateurs et père Noël seront au village de Couthuin

Ces vendredi et samedi, la magie de Noël envahira à nouveau Héron. Après deux années de mises sous silence, la faute au Covid, l’événement "Noël au Village" reprend sa place dans le calendrier. "On retrouve notre formule initiale avec quelques adaptations, explique Raphaël Villafrate, de l’Agence de développement local (ADL) de la Commune. On a voulu retourner vers une forme traditionnelle et permettre aux visiteurs de retrouver tout ce qu’on attend d’un marché de Noël. Nous aurons ainsi une vingtaine d’artisans et de créateurs à l’intérieur de la salle Plein Vent à Couthuin, quatre chalets et un bar à l’extérieur, tenus par des associations locales."