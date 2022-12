Incendie à Oteppe: la clientèle du boulanger en renfort

La cause, une multiprise ?

"Ça fait vraiment plaisir et ça apaise la tristesse, explique avec émotion le père de famille. Je n’étais pas au courant. C’est mon associée qui est à l’initiative de la collecte de dons. En termes d’objets, de vêtements et de matériels, on n’a plus rien. L’avis des experts, c’est que la combustion d’une multiprise est à l’origine de l’incendie. Il n’y a pas eu beaucoup de flammes, les dégâts concernant l’ossature de la maison sont relativement légers." En revanche, une forte concentration de suie a recouvert l’intérieur du bâtiment le rendant momentanément inhabitable et condamnant à la poubelle tout ce qui s’y trouvait. "Ça fait surtout mal au cœur pour nos deux enfants qui ont perdu toutes leurs affaires dans l’incendie. Heureusement, les dégâts sont avant tout d’ordre matériel et personne n’a été blessé. On n’était pas à la maison quand le feu s’est déclaré. Les choses auraient pu être différentes si c’était arrivé à 3h au matin. On peut dire qu’on a eu un peu de chance dans notre malheur."

Une clientèle solidaire

Investigatrice de la collecte de dons, Déborah Malherbe a été touchée par l’élan de solidarité dont la clientèle a fait preuve. "On a toujours été proche de nos clients et ils nous le rendent bien, embraye l’associée de Ludovic Teise. Le feu a tout pris avec lui. L’idée de départ était donc de récupérer du matériel de première nécessité pour leur venir en aide. La remise de la boulangerie est mise à disposition pour accueillir les différents dons. Il y a eu énormément de retours et les gens ont commencé a apporté des jouets ou des vêtements. On a décidé que le surplus de matériel sera redistribué à une association. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde se sentir concerné par ce drame."

Les dons peuvent être déposés à la boulangerie, à Couthuin.