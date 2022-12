La boutique de seconde main Com’9 cherche des bénévoles

Et là, le magasin de seconde main du CPAS héronnais, le Com’9, a décidé d’élargir ses heures d’ouverture. Il a donc choisi de faire appel à des bénévoles. "Notre objectif est d’ouvrir davantage car ce magasin de seconde main, on veut le défendre. Et on travaille les choses pour le rendre plus smart." Le magasin Com’9 s’est spécialisé au fil du temps dans les vêtements et ce qui touche à la puériculture. "On veut le rendre plus agréable à visiter mais aussi ne garder que les belles pièces."

Les bénévoles seront amenés à accueillir et conseiller les clients, vendre mais aussi aménager et ranger la boutique. "On espère pouvoir élargir les horaires le plus tôt possible en 2023, dans le courant du mois de janvier", poursuit Luc Viatour. À qui s’adresse l’appel aux bénévoles ? À tout qui est ponctuel, ouvert et à l’écoute. "On recherche des gens qui ont un bon contact avec la clientèle, qui sont capables de mettre les jolies choses en valeur, qui ont le sens de l’accueil." L’appel s’adresse aux Héronnais mais pas uniquement. "Tout comme nos titres service qui vont un peu partout, on est prêt à accueillir des gens hors de Héron." Les bénévoles qui seront choisis devront aussi aimer travailler en équipe et devront croire en l’économie solidaire et circulaire. L’horaire de travail ? Il sera établi en fonction des disponibilités des bénévoles ainsi que des nécessités de l’activité.

À noter que même si la boutique Com’9 fonctionne toujours selon les horaires de bureau, elle accepte toujours les dons de vêtements. "Le magasin est toujours ouvert" mais espère élargir ses horaires. Pour être déjà accessible le samedi, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Intéressé par l’appel lancé par le CPAS ? Prenez contact avec le CPAS sur l’adresse mail isabelle.devignat@cpasheron.be ou par téléphone au 085/27.48.02.