Le promoteur Luminus projette trois éoliennes le long de l’E42

Et voilà un nouveau projet éolien le long de l’autoroute E42, entre Fernelmont et Héron. L’opérateur Luminus espère y ériger trois éoliennes d’une capacité maximale de 4,2 MW par éolienne. Avec une production que Luminus estime à 21 600 000 kWh par an, soit de quoi couvrir les besoins en électricité d’environ 6 000 familles. Ces machines permettront une économie de 4 600 tonnes de CO2 par an par rapport aux émissions moyennes du mix électrique belge. Cette économie est comparable aux émissions d’environ 1 600 voitures diesel.