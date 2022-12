L’ONE ouvre une consultation des nourrissons dans l’ancien CPAS

Les travaux sont désormais finis et l’ONE est prête à ouvrir ses consultations dès ce mois de décembre.

Jeudi soir, les conseillers communaux ont approuvé le contrat de bail pour ces locaux de la rue Saint-Martin. Qui comprennent un hall d’entrée, un local de déshabillage et de stockage de poussettes et un cabinet médical. Les locaux sont donc destinés à l’organisation, à titre gratuit et sans but lucratif, des consultations des nourrissons par les équipes de l’ONE. Mais aussi de toute activité non commerciale en lien avec sa mission, dans le cadre de la médecine préventive, pour promouvoir et préserver la santé des enfants. L’ONE peut aussi y organiser des activités de soutien à la parentalité. Les consultations ONE seront organisées une fois par mois. Et celles organisées par la crèche le seront dorénavant aussi dans les nouveaux locaux.

Tiens, si l’ONE prend possession du rez-de-chaussée, qu’y a-t-il d’autres dans ce vaste bâtiment ? "À l’étage, il y a un appartement ILA, explique le bourgmestre. Et on a profité du départ du CPAS pour agrandir la bibliothèque."