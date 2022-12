Panneaux de signalisation pour la chasse: « Ce serait dommage qu’il y ait des accidents à cause d’inconscients »

Il n’est pas non plus responsable si "des inconscients " retirent l’affichage annonçant une chasse ou encore si les promeneurs, les cavaliers, les vététistes ne voient pas ou font fi de ces panneaux et s’aventurent dans les bois alors qu’une chasse y est organisée. Et de demander au collège de signaler dans le toutes-boîtes Le Trèfle les dates de chasse "en demandant le respect des jours de chasse, en ne déplaçant pas les panneaux".

Pourquoi réagir maintenant ? À cause du Rallye du Condroz et de ce terrible accident aux conséquences mortelles. "J’en suis venu à m’inquiéter de ce qui pourrait arriver si cela tournait mal." Les chasses sont organisées dans des bois aux abords de chemins communaux ou de conduites d’eau. "Certains bois sont propriétés privées mais on tolère les promeneurs. Mais les jours de chasse, ce serait dommage qu’à cause d’inconscients, il y ait des accidents."

Les battues, ce n’est jamais que deux fois en octobre, deux fois en novembre et deux fois en décembre. Difficile aussi de ceinturer complètement un bois. L’affichage ne sait se faire que sur les sentiers. "On informera les gens. En espérant qu’aucun accident n’aura jamais lieu", a noté le bourgmestre, Éric Hautphenne. Petit conseil de Patrick De Changy (Entente citoyenne): "sur les affiches à l’entrée des bois, il y a un numéro de téléphone. Le promeneur peut toujours donner un coup de fil à ce numéro. On lui dira alors qu’il peut se balader, si la chasse est finie à cet endroit."