Moulin de Ferrières à Lavoir: le hall-relais agricole opérationnel en 2024

Actuellement, le Moulin de Ferrières et les agriculteurs habitués à y moudre leurs céréales doivent anticiper/organiser l’arrivage sur place de leurs matières premières en fonction de la disponibilité du moulin, l’espace de stockage sur le site étant très limité. Mais dans un an et demi environ, tous profiteront d’un hall-relais agricole flambant neuf, d’une surface d’environ 200 m2 et dont le chantier de construction vient d’être lancé. L’idée, donc, c’est que chacun puisse y stocker une plus grande quantité de grains pour sa production sans devoir systématiquement l’apporter dans les jours qui précèdent la mouture, par exemple. Avec un gain de temps, de trajets, une contrainte en moins en tête et plus de confort et de flexibilité pour tout le monde. "Pour le moment, on travaille à flux tendu: on va chercher pour nous et les agriculteurs amènent leurs grains au fur et à mesure, mais, avec ce hall, la production pourra se faire plus “en continu”", résume Stéphane Dormal, chargé de mission dans le cadre du développement de la filière céréalière (bio) du Moulin de Ferrières.