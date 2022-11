Le conseiller et agriculteur Jules Poncelet est décédé ce soir à Héron

Jules Poncelet a en effet été frappé d’une crise cardiaque en fin de journée. "C’était quelqu’un de très simple, de toujours positif, il tempérait les choses, il n’élevait jamais la voix, il n’y avait pas moyen de se disputer avec lui, note René Delcourt. Jules était avec moi aussi à la fabrique d’église de Héron. Je perds un ami, c’est un fameux départ." Le bourgmestre Éric Hautphenne et l’échevine Marie Marchal-Lardinois sont eux aussi sans mot devant la triste nouvelle. "Jules, c’était quelqu’un que j’appréciais, il n’avait jamais une parole plus haute que l’autre. Il avait ses idées mais on savait discuter avec lui", note le bourgmestre. Et son échevine d’ajouter: "En tant qu’agriculteur, on se voyait tous les jours. Et oui, à 75 ans, Jules travaillait toujours. Vendredi, il avait encore passé la soirée avec mon mari, il avait dit qu’il mourrait sur son tracteur…" Le Héronnais était encore très actif, il faisait aussi de longues marches. Et en tant qu’agriculteur, il était très connu. "C’est clair aussi qu’il aura marqué la politique héronnaise."

Ce soir, tout Héron pleure un des siens… Et parmi les villageois, son épouse, ses trois filles et ses petits-enfants un être aimé.