Rallye du Condroz : un maximum de plaisir pour les spectateurs

Parmi les spectateurs, on retrouve Marc Levaque, "Ça fait 30 ans qu’on vient. C’est un beau rallye !", s’exclame-t-il emmitouflé dans sa grosse veste et installé sur une chaise de camping. Assis à côté de lui, son fils Cédric est remonté de sud de la France rien que pour assister au Rallye du Condroz. "Je reviens par habitude, explique-t-il. Et puis, ça me permet de passer du temps avec mon père."

Sans être venu du sud de la France, un groupe d’amis situé un peu plus loin a quand même fait une petite trotte pour arriver à Héron. "On vient de Ypres, explique Célestine Feys. On a prévu de rester tout le week-end. On loge d’ailleurs au camping de l’Hirondelle, à Oteppe." Il faut dire qu’ils étaient plus que motivés à l’idée d’assister à la compétition. "Le rallye est vraiment bien. L’ambiance est chouette et c’est l’occasion de passer un peu de temps entre amis", sourit Manuel Onraet.

À quelques mètres, on aperçoit, cette fois-ci, un groupe de locaux. Parmi eux, le pilote de rallye Émilien Orban, dont le papa Grégory, aujourd’hui décédé, a pris part au Condroz à de nombreuses reprises. "Je voulais absolument assister à la course, explique-t-il. Quand on est fan de rallye, on est obligé de venir ici." Selon lui, le favori c’est Stéphane Lefebvre. "Mais je préférerais que Fernémont gagne."

En parlant de Stéphane Lefebvre, sa voiture est la première à filer sous les yeux des spectateurs, à 7 h 48. En réponse, ceux-ci craquent un premier fumigène et donnent des coups de tut-tut. Bref, la 48e édition du rallye du Condroz est bel et bien lancée.