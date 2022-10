Taxe sur les déchets ménagers: on ne la modifie pas

Quelle sera la situation en 2023 à Héron ? La majorité prévoit des recettes en matière de déchets ménagers de 382 742 € et des dépenses pour 404 226,70 €. "Et on a décidé de ne rien changer. On ne modifie pas la taxe ni le prix des sacs, ajoute le bourgmestre. Et ainsi, on aura un taux de couverture de 95%." L’an dernier, la majorité était à 102%, avec une prévision qui, elle, était à 98%.

Le bourgmestre Éric Hautphenne le reconnaît: "on prend un risque. En flirtant avec les 95%, on pourrait être à un résultat inférieur. Mais on n’a pas voulu augmenter le coût du traitement des déchets ménagers ou encore des sacs car c’est une période difficile pour les gens." Réflexion de l’opposition par la voix de René Delcourt: "vous n’alliez de toute façon pas augmenter la taxe et le prix des sacs deux années d’affilée…"

Donc, la taxe sur les déchets ménagers ne sera pas modifiée en 2023. Elle s’élève, et s’élèvera donc, à 70 € pour une personne, 112 € pour un ménage de deux personnes, 115 € pour un ménage de trois personnes, 118 € pour un ménage de 4 personnes, 120 € pour un ménage de cinq personnes et plus. Les secondes résidences, les gîtes et chambres d’hôte ont également un prix défini. De plus, la taxe comprend cinq sacs poubelle de 60 litres ou 10 de 30 litres. Les familles monoparentales en ont 10 de 60 litres en plus.