Les conseillers communaux juniors de Héron, sensibles au tri des déchets

Ils sont en 5e et 6e primaires d’une des écoles de Héron. Et leurs copains écoliers les ont désignés afin qu’ils soient leur porte-parole auprès des autorités communales. Eux, ce sont les conseillers communaux juniors. Conseil communal qui a été modifié jeudi soir: les plus âgés, qui ont quitté les études primaires, ont cédé leur place à de nouveaux conseillers. La moitié du conseil des enfants a ainsi été renouvelé. Les uns après les autres, ces nouveaux conseillers ont ainsi prêté serment dans les mains du bourgmestre Éric Hautphenne qui, ensuite, leur a remis leur écharpe aux couleurs de la Belgique. En contrepartie, eux, ils se sont engagés à être le porte-parole de tous les enfants.