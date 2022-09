Piste cyclable entre Couthuin-centre et le Plein Vent : les travaux démarrent lundi à Héron

L’entreprise Thomassen, de Visé, vient de le confirmer à la Commune de Héron: dès lundi, elle lancera l’aménagement d’une piste cyclo-piétonne à la rue Pravée. Piste qui reliera le centre de Couthuin, et sa place, à la salle Plein Vent. Les travaux sont prévus pour six mois. "C’est un projet du Plan communal de mobilité", explique le bourgmestre, Éric Hautphenne. C’était aussi une fiche du PCDR, le Plan communal de développement rural, pour 2019. La rue Pravée est une longue voirie de grande circulation qui traverse Couthuin. "C’est une ligne droite d’un kilomètre où les automobilistes roulent vite." Et autant les piétons que les cyclistes ont besoin d’être sécurisés s’ils empruntent la rue Pravée. "On a donc combiné tout cela, le plan de mobilité et le PCDR. C’est pour cela que ça a pris du temps." Mais ainsi, le dossier est subsidié à 80%, sur un coût total de 445 000 €.