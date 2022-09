Les jardiniers du Réseau nature de Natagora

Pour la formation pratique, les communes sont sollicitées. Ainsi les lauréats ont travaillé sur le site du Moulin de Ferrières. Ils ont creusé et aménagé une mare à côté des ruches. Ils ont également planté des haies, des saules et créé une prairie fleurie. "Nous avons travaillé dans un souci d’espaces sauvages tout en mettant l’accent sur l’esthétique", ajoute Jennifer Di Prinzio. Et pour le bourgmestre Éric Hautphenne, "ces aménagements rentrent bien dans le développement durable du site. Nous avons aussi deux ouvriers formés pour l’entretien."