La chorale de la Cavatine cherche de jeunes chanteurs

En 2020, la chorale de la Cavatine fêtait ses 20 ans. À cette occasion, sa cheffe de chœur, Sophie Breuls, s’était dit qu’elle avait "envie de lui redonner un nouvel élan, de relancer un nouveau projet". L’an passé, elle avait alors mis sur pied une chorale pour enfants de 6 à 12 ans, aidée de son amie choriste et ex-institutrice Christine Cornélis. "Pour la première saison, on avait 10 enfants. Ils sont 15 inscrits en ce début d’année, c’est assez équilibré au niveau du nombre de filles et de garçons, mais on a encore de la place."