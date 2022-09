De l’impro pour lutter contre la mucoviscidose

La salle Plein Vent à Couthuin accueille ce samedi à 20 h le spectacle d’impro « Chasseur d’étoiles ». Une représentation dont l’intégralité des profits sera versée à la MUCO, seule association belge se mobilisant pour offrir une meilleure vie aux personnes atteintes de la mucoviscidose. Une initiative dont Jeremiah Thienpont, instituteur de formation, est à l’origine. « L’un des membres de sa famille souffre de la maladie et il a donc voulu proposer ce projet pour se mobiliser tous ensemble », confie Marie Lessire, employée à la Régie Communale Autonome (RCA) de Héron. Une deuxième initiative pour le service paracommunal qui souhaite également poursuivre dans cette même dynamique et initier, chez les plus jeunes, l’art d’improviser. « Ce sont d’ailleurs les Héronnais qui ont suivi un de nos stages qui assureront la première partie du spectacle, ajoute la gestionnaire de projet. Ils céderont ensuite le relais aux comédiens pour un spectacle qui se veut interactif. » Un spectacle qui sera l’occasion d’allier une discipline en pleine expansion à une jolie cause.