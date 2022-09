Une sieste acoustique, en nouveauté, pour le retour du Folk festival de Marsinne

S’il y a bien eu une édition réduite à un jour et trois concerts dans les murs du centre culturel de Huy soumis au protocole sanitaire en 2021, les organisateurs du Folk festival de Marsinne sont tout heureux de retrouver, ce week-end, leur site fétiche à Couthuin. Ils avaient été contraints de laisser sous silence au soir de l’édition 2019 avant la déferlante Covid. "Du coup, on a recontacté la plupart des groupes qui devaient normalement être à l’affiche de 2020", évoque Aurélie Giet, la programmatrice au sein de l’équipe (ASBL Musiques et traditions) forte d’une quinzaine d’organisateurs parmi lesquels des forces vives de la première heure. Et de pointer quelques moments forts parmi d’autres qui sont attendus de vendredi à dimanche. "On apprécie proposer des artistes qui sortent un peu du lot comme Margaux Lienard et Julien Biget, vendredi soir. Il jouera du bouzouki grec mis à toutes les sauces et elle un instrument à cordes aux sonorités scandinaves. Dans un autre genre, Mamaliga Orkestrar s’annonce comme une grande fiesta balkanique. Il s’agit de 5 musiciens emmenés par la dynamique Aurélie Charneux. Ça chante, ça danse et ce ne sera certainement pas un concert assis… On a aussi la chance d’accueillir le duo Solia pour les férus de musiques traditionnelles wallonnes. Et ce sera dans une formule inédite avec 9 musiciens accompagnés de danseuses et de danseurs."