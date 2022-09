Héron: Alexia et sa famille ont marché 46 km au profit de la recherche contre le cancer infantile (photos et vidéo)

À travers cette marche d’espoir, la famille souhaitait sensibiliser et récolter des fonds pour l’association KicKcancer. Stéphane Yansenne, le papa d’Alexia, a rejoint la fondation en tant que patient expert. Il se bat avec d’autres pour poursuivre le combat contre la maladie qui touche les enfants. Et ce n’est pas l’Ap’Héronnais du vendredi soir qui aura eu raison de sa détermination."C’est aujourd’hui un pari réussi. Parce qu’on est parvenu à mobiliser énormément de monde mais aussi et surtout parce que symboliquement nous faisons la fête sur un sujet qui n’est pas festif. Nous avons eu du mal c’est vrai,avoue le papa équipé d’un tutu et d’une couronne.Mais c’était dans l’idée de souffrir aujourd’hui pour tous les enfants qui sont touchés par la maladie. Nous nous sommes dépassés pour aller au bout de nous-même. Dans la joie et la bonne humeur. Rien n’est triste aujourd’hui."

Près de 30000 € dans leur cagnotte

Au point d’arrivée, ce samedi, la trentaine de marcheurs a le sourire aux lèvres."On pensait qu’on n’arriverait jamais au bout", s’amuse une des participantes en comptabilisant le nombre de cloches à ses pieds. Et l’émotion est de mise également."Alexia, tu as vu? Maman pleure", lance Louise à sa sœur."Tout le monde s’est engagé à 100%. On a été dépassé par l’engouement,confie, émue, Catherine Blanckaert.Au départ on devait être une dizaine et finalement d’autres ont voulu nous rejoindre. L’événement a pris une ampleur qu’on n’imaginait pas du tout. On avait fixé 10000 € comme objectif et nous sommes presqu’à 30000 €. C’est énorme."

Prochaine étape de leur parcours? La course organisée à Bruxelles le 25 septembre par Kickcancer. C’est d’ailleurs pour l’association que la famille se mobilise autant. Leur cagnotte atteint désormais 29272 € ce qui les classe à la première place du podium sur les 84 équipes inscrites à l’événement. Une somme qui leur permettra de faire avancer la recherche contre le cancer, d’offrir aux enfants malades un meilleur accès aux traitements, d’avoir une plus grande couverture sociale, de guérir dans de meilleures conditions, d’améliorer les soins. Et vu l’optimisme et l’abnégation de la famille, il se pourrait même qu’ils parviennent à résoudre tous les problèmes dans le monde. Il fallait le faire, non? Voilà, c’est fait.

Pour soutenir l’équipe d’Alexia: team.kickcancer.org/fr/team/team-marathon