A Héron, on a béni les cartables, les agendas et... les gsm

Ce dimanche était aussi celui de "la messe des familles". Elle est organisée par une équipe pour la dédier, comme son nom l’indique, aux familles et pour donner une dynamique différente à la messe avec aussi l’implication de toutes les chorales."Après la pandémie, nous avons relancé “la messe des familles” plusieurs fois par année",soulignent Priscilla et Hélène membres de l’équipe de préparation de la messe. Il y a aussi Sophie, Annick, Marie-Rose… ainsi que l’abbé Daniel et le padre Michel. "La messe des familles" se veut plus ludique avec la participation des enfants."Nous retravaillons parfois les lectures. Il y a également la participation des enfants du catéchisme. Et nous voulons rassembler tous les choristes. Nous aimerions bien avoir une grande chorale de l’unité pastorale."

La bénédiction des cartables a été initiée par l’équipe."J’avais déjà entendu que cela se faisait dans d’autres paroisses",ajoute Priscilla. Et la fabrique d’église a offert des petits cadeaux aux enfants. A la fin de l’office, l’abbé Daniel Nsabimana a invité les enfants à tenir leur cartable pour la bénédiction devant l’autel et puis il s’est dirigé vers l’assemblée pour bénir les agendas et gsm."Je suis très heureux de faire cette bénédiction. Elle relance l’année scolaire et aussi la rentrée de la vie professionnelle. C’est pourquoi, je choisis aussi de bénir les gsm où beaucoup de personnes y consignent aussi leur agenda."