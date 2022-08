Héron: une séance de yoga dans le bois du Moulin de Ferrières

Christine, de Waremme et Isabelle, de Liège, connaissent bien Stéphanie Marichal. Elles sont ses élèves et suivent aussi les ateliers à thème proposés par la professeure. Les trois dames ont d’ailleurs beaucoup dialogué en début de séance."J’habite plus loin, à Liège, mais dès que c’est possible, je suis un cours avec Stéphanie et le week-end est un bon moment pour moi",souligne Isabelle. Et Christine ajoute:"J’ai suivi les cours de Stéphanie à Remicourt. J’ai besoin de pratiquer le yoga aussi pendant les vacances, car les problèmes de la vie ne s’arrêtent pas durant les mois d’été. Et le cadre est idyllique et nous allions le yoga et la nature."