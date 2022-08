Une marche d’espoir pour Alexia et sa famille afin de gravir la montagne cancer

Rallier le CHR de la Citadelle jusqu’à leur maison à Héron, c’est le pari que se sont lancé Stéphane Yansenne, sa famille et quelques amis: 45 km à pied qu’ils parcourront en douze heures le 3 septembre. Un défi un peu fou? Non, c’est surtout un symbole, un message d’espoir sans doute utile pour garder le moral."Pour le moment, la cagnotte atteint un peu plus de 14 000 €. Alexia regarde plusieurs fois par jour pour voir où on en est. Si on récolte un maximum de dons, nous pourrons accéder au podium et recevoir un bisou de la chanteuse Angèle. Elle est la marraine de l’association et sera présente à Bruxelles le 25 septembre. Ma fille est évidemment fan et c’est aussi pour cette raison qu’on est très motivé. La marche du 3 septembre sera donc un premier entraînement. Je ne suis pas un grand sportif donc je pense qu’on va avoir difficile", sourit Stéphane Yansenne.

Un événement pour sensibiliser

C’est donc un défi de taille qui attend la famille et les autres participants."À l’arrivée, nous retrouverons toutes les généreuses personnes qui nous aident et nous soutiennent pour poursuivre la soirée ensemble. À terme, j’aimerais renouveler l’événement à plus grande échelle afin d’accueillir plus de personnes et pouvoir sensibiliser un maximum de monde."

Parce que la vie est une fête, parce que chaque moment compte et que chaque victoire se doit d’être vécue et partagée. À fond même. La famille touchée par la maladie ne le sait que trop bien. Entre l’annonce du cancer de sa fille, celle de la rémission et la course à venir, il y a eu des moments de doute, de peur, de douleur, des heures grises, des nuits parfois blanches quand on les aurait préférées d’une autre couleur."Quand on diagnostique un cancer, c’est le ciel qui vous tombe sur la tête. C’est un peu comme pour l’annonce d’un décès, on passe par tous les stades. C’est la panique et l’incompréhension qui vous envahi. On n’a pas le temps de prendre conscience, on est directement lancé dans le combat, se rappelle le Héronnais.On est jeté dans un monde qu’on ne connaissait pas et qu’on aurait sans doute jamais voulu connaître. Dix minutes de chimio, ça peut vous faire perdre une journée complète. Des nuits entières à dormir à l’hôpital ce n’est clairement pas la même chose que d’être chez soi. Quand le traitement s’est terminé, on ne voulait plus entendre parler de tout ça."

«Faire la fête sur un sujet qui n’est pas joyeux»

Et puis? Il y a tout à reconstruire."Le cancer se rappelle vite de vous. Rien n’est jamais totalement fini. Pour le moment, les résultats sont bons mais tous les six mois, on est dans l’interrogation quand il faut refaire les examens. La rémission pour son cancer dure dix ans donc tout n’est pas fini. Mais on garde espoir, évidemment." S’il fait état des difficultés rencontrées par sa petite fille et sa famille pour faire face à la maladie, il livre aussi un message plein d’espoir."On veut faire la fête sur un sujet qui n’est pas joyeux. Le cancer, surtout chez les enfants, reste tabou. On a des amis qui n’osaient pas nous parler. On associe cancer et mort. L’objectif est aujourd’hui de trouver des solutions pour avoir accès à des médicaments parfois inaccessibles pour les enfants, et surtout, de lever des fonds pour permettre aux scientifiques de mener des études pour alléger les traitements. C’est évidemment très lourd pour eux. Le corps s’affaiblit rapidement et ça flingue tous les autres organes. Rejoindre le comité de KickCancer, c’est justement dans cette volonté de changer les choses. On parle beaucoup du Télévie mais il n’y a pas que ça."Balance ton cancer et vive la vie.

Pour soutenir l’équipe d’Alexia: team.kickcancer.org/fr/team/team-marathon