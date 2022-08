Le programme du jeudi a débuté, comme le veut la tradition, par le dépôt de gerbes au monument suivi d’un repas des aînés. Ils étaient 120 qui ont ensuite profité d’un bal musette. Dans le comité, il y a des membres de tous les âges et des jeunes dont Thomas Lissens, Jérôme Penasse et Norman Husard.

La fête continuait le vendredi en début de soirée par une première à Couthuin, un afterwork animé par Oli Soquette. "Nous voulions redynamiser la fête pour son retour,expliquent les trois amis.Avec les membres du comité, nous avons apporté des changements à la programmation des soirées. À la place de la traditionnelle soirée rock du vendredi, nous avons invité le DJ Oli Soquette dans une formule afterwork. Il est très connu pour ses mégaguinguettes et nous savons qu’il a un répertoire très varié qui convient à tous les âges. Les afterwork sont généralement urbains et nous avons exporté le concept de la ville à la campagne. L’afterwork, c’est un lieu de détente et de rencontres entre les villageois", où on peut siroter un verre.

Et visiblement, le public a apprécié le concept."Lors des mégaguinguettes, j’ai un public de 5 000 personnes mais durant 25 ans de métier, j’ai parcouru les fêtes de villages de toute la Wallonie. C’est très familial, les gens se connaissent. Je propose un répertoire 100% festif",dit Oli Soquette.

Après le retour de la balade de voitures, ce sont les Marteaux qui ont animé l’après-midi du samedi avant Sono Dax en soirée, un autre habitué de la fête."Et pour la soirée du dimanche, nous avons innové en invitant Marc Ronveaux",concluent les organisateurs.