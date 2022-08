Paula Bolly, médaillée du St-Siège

Parmi eux, il y a la Héronnaise Paula Bolly-Limage, 88 ans. Depuis plus de 60 ans, elle s’investit dans l’œuvre de Hesbaye 2. Lors de la messe internationale du dimanche, Paula a été mise à l’honneur. Elle a reçu la Benemerenti, médaille octroyée par le Saint-Siège pour long service rendu à l’église. Le Nonce Apostolique, Franco Coppola lui a aussi adressé une bénédiction écrite. Et pour fêter l’événement, Fabian Delarbre, cérémoniaire du sanctuaire et coordinateur du Triduum a surpris Paula en invitant sa grande famille."J’ai été totalement surprise et je tremblais d’émotion",dit-elle.

Une vie dédiée à Banneux

Au début des années 60, Paula a 28 ans et déjà deux enfants. La comtesse de Changy de Couthuin et Madame David de Bas-Oha la sollicite pour visiter les malades dans son village de Héron. Très vite, elle s’implique dans l’œuvre et l’organisation des Triduum."Il y avait les goûters offerts où l’on faisait connaître le triduum. Je passais aussi aux portes pour la collecte. Nous n’avons jamais refusé une personne pour raison d’argent."Paula a d’abord été responsable de car. " C’étaient les cars José de Couthuin avec lesquels on faisait des arrêts personnalisés."

Puis, Paula effectuera toutes les tâches à Banneux avant de devenir responsable du secteur de son village et de l’organisation sur place. Cela devient ensuite une affaire familiale avec son époux Marcel Bolly."Nous avons toujours tiré sur la même corde. Dès juillet, nous ne travaillions que pour Banneux. Marcel, lui, gérait le logement. Il l’organisait en fonction des pathologies mais aussi des désirs des gens. Et il fallait parfois jongler", sourit Paula.

Les souvenirs sont nombreux avant la construction de la nouvelle hospitalité, inaugurée en 1993."Les premiers hébergements se faisaient dans des dortoirs avec pour la toilette de simples bassines. Il y avait aussi beaucoup de cas lourds installés dans sur des brancards. Nous avions des brancardiers et des infirmières."

Et Paula conclut."Banneux, c’est ma vie. On reçoit plus que ce qu’on donne avec l’aide de la Vierge."