Le monde fascinant des abeilles

"J’ai suivi la formation d’apiculteur aux Avettes du Mont des Frênes, à Fernelmont, et j’ai terminé en 2018. Mon formateur a été justement Robert Leroy", explique la jeune femme, qui est bien connue maintenant pour sa culture de goji à Marneffe. Sous le nom des Délices d’Angélique, elle décline les baies dans divers produits. " Devenir apicultrice est un complément qui cadre bien avec mon activité. Je suis encore plus en lien avec la nature. Et le monde des abeilles est fascinant. Mes deux petites filles de 13 et 11ans s’impliquent déjà dans la vie de la ruche également. On se fait plaisir toutes les trois."

L’exposé au Moulin de Ferrières était presque une première pour la Marneffoise. "Je fais des animations dans les écoles. J’ai beaucoup de documentation en plus de ma ruche didactique, que j’emporte partout avec moi. C’est plus prudent que d’ouvrir les ruches en activité. Et on peut voir toutes les parties comme le grenier à miel et le corps de la ruche. C’est la première fois que j’ai un public d’adultes. Il est très réceptif et curieux."

Dans l’assistance, il y avait également des enfants et des adolescents, mais ce sont les adultes qui ont posé le plus de questions, comme Adélaïde Gaube. " Je suis enseignante en histoire à la Haute École Charlemagne à Huy et Liège. J’ai un projet sur l’histoire culturelle des abeilles. Je suis fascinée par le matériel didactique. L’exposé est vraiment très enrichissant avec des anecdotes qui témoignent du vécu de l’apicultrice. On sent qu’il y a une ossature dans son exposé et elle part vers les interrogations des gens. Il y a beaucoup de réceptivité de part et d’autre."