La fête champêtre chez Minette a 20 ans

Jean-Pierre et Michel, deux passionnés

La concentration de tracteurs et le battage à l’ancienne sont nés de la passion pour les anciens engins agricoles de deux amis, Michel Delhaise et Jean-Pierre Limbort. En 1999, la première fête à la ferme a été un grand repas organisé pour les amis avec déjà 143personnes et un tourne-disque pour faire danser les convives. La fête prend très vite de l’extension sous un grand chapiteau. Plus tard, le Marneffois Michel Delhaise propose d’accueillir des vieux tracteurs pour donner un plus à la fête. "Philippe Minette a accepté de suite. J’ai alors contacté Jean-Pierre Limbort, qui est de Marneffe et qui habite Hingeon. Il a directement pris à cœur d’organiser la concentration de tracteurs anciens. On accueillera 35ancêtres en 2014, ils étaient trois fois plus la dernière fois, en 2019." Les deux amis veulent encore aller plus loin avec le battage du grain à l’ancienne. Michel connaissait Michel Swinne, de Beauvechain. "Il possède une magnifique collection de matériel agricole ancien. Depuis 2016, il vient avec son impressionnante batteuse en bois Mathy & Guyot fabriquée à Namur en 1945. Il en reste très peu en Belgique en état de fonctionnement. À la batteuse, on alignera la balloteuse où tout sera actionné par un vieux tracteur Lanz de 1945 par l’intermédiaire de poulies et de courroies. C’est un très beau spectacle."

Les gerbes d’orge qui seront battues ont été sciées il y a une semaine par une faucheuse-lieuse de Michel Swinne sur une parcelle de Jacques Anciaux, à Héron, "qui nous a permis gentiment de participer à cette récolte".