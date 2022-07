Héron : Emmanuel Biller refait le monde en vidéo

Si la crise sanitaire a boosté le secteur de la communication visuelle en le mettant sur le devant de la scène pour permettre aux entreprises et indépendants de garder le contact, le Héronnais de 45ans a préféré ne pas suivre le mouvement. Pour faire un pied de nez à ce foutu virus venu de l’autre côté du globe mais aussi pour revendiquer un travail qui vise à mettre l’humain, le savoir-faire et les valeurs en avant. Le commercial, très peu pour lui. Et si ça ne plaît pas, alors, tant mieux. "Il faut que je puisse vivre donc je remets des offres de prix mais si le projet ne me convient pas car il vise juste à vendre quelque chose, alors, je ne fais aucun effort pour m’adapter. On voit émerger de grosses boîtes qui proposent un service all-in. Pour les petites structures comme moi, ce n’est pas évident de rivaliser mais on ne travaille pas de la même façon. J’ai par exemple réalisé récemment la vidéo d’une maison. Mon objectif n’est pas de vendre des mètres carrés ou d’énumérer le nombre de chambres mais plutôt de raconter l’histoire de l’habitation.Je ne veux plus faire de l’aseptisé. La société l’est déjà bien assez. Je ne veux plus m’emmerder à faire des choses qui ne me plaisent pas. Je préfère garder ma liberté."

Des documentaires engagés

Que ce soit derrière ou devant sa caméra, ce que Manu Biller veut surtout, ce sont des personnes passionnées et passionnantes. Avec de vrais messages à véhiculer. En janvier 2021, à travers des portraits vidéo, le Héronnais avait donné la parole aux "non-essentiels". Une proposition artistique qui donne du sens à son travail. "C’est un projet qui m’a mis une gifle. On voulait faire passer un message de façon engagée mais sans être dans la critique. Je veux rentrer dans une dynamique plus personnelle, plus touchante et décloisonner des secteurs. Actuellement, je travaille sur un documentaire qui vise à parler du chamanisme. En Belgique, de plus en plus de personnes s’intéressent aux effets bénéfiques du chamanisme et de ses cérémonies. De l’autre côté, une partie du monde médical essaye de comprendre les bienfaits des rituels pour améliorer leur approche moderne avec des techniques ancestrales. Je veux ainsi faire se rencontrer ces deux univers qui ont tout à apprendre de l’autre. C’est une rencontre improbable entre le chamanisme et la science, pour des patients pour qui les psychothérapies occidentales modernes ont montré leurs limites." Mais dans l’univers de Manu, hors des sentiers battus, tout n’est pas toujours tout rose non plus. L’argent reste le nerf de la guerre pour les vidéastes et certains sujets restent encore trop tabous pour pouvoir être évoqués. "J’avais entamé des recherches et une immersion pour parler des LGBTQ + et plus précisément dans l’armée. J’avais approché plusieurs personnes, je m’étais intégré dans leur univers mais, au dernier moment, je n’ai pas eu les autorisations nécessaire s, regrette-t-il. Pour la suite, j’envisage peut-être à un moment de lancer un crowdfunding afin de financer mon prochain documentaire." Mais puisque les ambitions sont faites pour être vécues et non rêvées, le Héronnais compte bien continuer de tourner… Une histoire pas si banale qui méritait finalement bien d’être racontée.

