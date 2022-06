Un projet pour les jeunes et le bien-être à 2,5 millions€ près de la salle Plein-Vent à Couthuin

Voici l’esquisse générale du projet. À noter que la forme du nouveau bâtiment (ici un pentagone) n’a pas encore été définie. ©DOC

1. 135places de parking.

"Le manque d’emplacements de parking à la salle Plein Vent a toujours été problématique" , reconnaît le bourgmestre Éric Hautphenne. Dès lors, ce sont 50 places (béton) qui vont être aménagées, ainsi que 40 places sur un espace mixte gazon-béton. Au total, le site comprendra 125 places.Ce qui devrait ravir les riverains des rues avoisinantes.

2. Un bâtiment multifonctionnel de 500m2.

Érigé à l’arrière de la salle actuelle, ce bâtiment modulaire accueillera diverses activités destinées aux jeunes (maison des jeunes, activités occasionnelles du Patro, activités de l’accueil extrascolaire, yoga, stretching). Une cafétéria est également prévue, tout comme une esplanade pour diverses activités extérieures (street basket, apprentissage du vélo, etc). Cette esplanade pourrait être recouverte d’un préau.

3. Un pumptrack pour vététistes, skaters et autres.

C’est la touche originale et moderne du projet: un pumptrack.De quoi s’agit-il?D’un circuit composé d’une succession de bosses asphaltées, entrecoupées de virages.Le concept prévoit que l’utilisateur ne doive ni pousser ni pédaler sur cette piste. "L’outil convient aux VTT, BMX, trottinettes, patins, rollers et skateboards, assure l’échevine des Sports, Geneviève Neerinck. Nous voulons qu’il convienne tant au boutchou de 3ans qu’au jeune adulte." Une piste ovale de 52m est prévue pour les jeunes enfants, une autre beaucoup plus technique de 190m l’accompagnera. Deux anneaux (186 m2) seront par ailleurs destinés au freestyle et aux skates. Cette infrastructure sera une première dans la région. Montant? "160000 €" , affirme le mayeur.

. Un parcours santé et des zones vertes

"Nous voulons faire de ce site un lieu de rencontre sécurisant, dans un cadre très nature et verdoyant" , assure Geneviève Neerinck. Pour rencontrer cet objectif, la majorité communale imagine l’aménagement d’un terrain d’aventure composé principalement d’éléments naturels (bosses, pierres, bois) ainsi qu’un parcours santé sur le périmètre du site, avec des modules spécifiques aux enfants et d’autres aux adultes.

5. Un lieu de rassemblement des promeneurs.

L’espace couvert polyvalent de 500 m2 comprendra aussi un point info reprenant les différentes balades répertoriées sur la commune, notamment les 70 km de sentiers balisés formant six boucles reliant les villages de l’entité. Un panneau d’informations extérieur sera installé au niveau de l’esplanade.