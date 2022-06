Jean-Michel, «gardien des chemins» à Couthuin

Mais attention. Jean-Michel Geets ne veut pas faire le job des ouvriers communaux, de la Commune. Ni même la pointer du doigt. "On a la chance d’être dans une Commune qui rouvre des voiries et entretient plutôt bien les chemins et les sentiers. On a aussi une agente constatatrice qui réagit très rapidement quand on lui signale un souci quelque part." Le Couthinois, en fait, en tant que promeneur et vététiste régulier sur le territoire de sa commune, veut juste apporter son aide (en fédérant d’autres utilisateurs comme lui) "pour de l’entretien léger, un peu comme on nettoie le fond de son jardin" . Comme scier un arbre tombé en travers d’un chemin, éclaircir les ronces en bordure d’un sentier, niveler un passage… Il s’est surtout dit que si d’autres habitants le rejoignaient pour cet entretien "en continu", ce serait plus simple et plus confortable pour tous les usagers des sentiers et chemins communaux. Alors, il y a quelques semaines, en s’inspirant de ce qui se fait déjà dans le genre au Sart-Tilman, à Wanze, à Gives ou encore à Ben-Ahin, il a lancé un appel sur Facebook pour constituer une réserve de quelques bénévoles prêts à intervenir sur le terrain de temps en temps. "Si on arrivait déjà à se réunir à quelques-uns une fois par mois, ce serait génial!"

«Il y a toujours quelque chose à faire»

Jean-Michel Geets cherche aussi un contact sur les autres entités (Héron, Waret-l’Évêque, Lavoir), histoire de coordonner leurs actions, de mutualiser leurs forces. "Si on ne fait rien, la végétation reprend très vite ses droits et d’un chemin de 3m de large, on n’a plus qu’à la fin juste une bande de 20-30cm pour passer. Si ce n’est pas entretenu, ce n’est pas utilisé et si ce n’est pas utilisé, ça peut même finir par disparaître."

Le Couthinois se dit aussi que si chaque "simple" promeneur se baladait de temps en temps un sécateur ou une petite scie à la main pour éclaircir une zone, ça aiderait aussi à ce que les voies restent praticables pour tous et en bon état. "Dans le domaine naturel, c’est bien simple, il y a toujours quelque chose à faire" , sourit-il. Et Jean-Michel Geets est prêt à le faire. Rejoint par d’autres, idéalement. "C’est aussi un moyen de rencontre entre différents utilisateurs des chemins et les propriétaires privés, pour une meilleure cohabitation entre tout le monde" , espère encore le Couthinois.

On peut contacter Jean-Michel Geets via la page Facebook «T’es un vrai Couthinois» (les rendez-vous y sont annoncés).