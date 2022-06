Pour parler de chamanisme, il faut surtout d’abord bien comprendre de quoi on parle. Pour beaucoup, le chamanisme relève de rituels magiques, un peu étranges voire un peu effrayants. Les chamans sont associés au monde des esprits ou des… sorciers. Et pourtant. La définition stricte du chamanisme, c’est faire le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, des esprits, mais aussi de se connecter aux animaux et au lieu de vie que ce soit la forêt, la montagne, la ville… Être chaman, c’est aussi établir le lien entre les gens, c’est être le trait d’union entre tout ça, entre toutes ces énergies. Pratique ancestrale et traditionnelle, elle est surtout véhiculée aujourd’hui comme une forme de bien-être pour renforcer le lien à soi, à ses ressources intérieures et à son ressenti. Emmanuel Biller, vidéaste héronnais, a décidé de décloisonner le chamanisme à travers un documentaire. "Le chamanisme est le précurseur des religions et surtout des psychothérapies. Les rituels de guérison qui accompagnent le chamanisme sont destinés à aider les gens à surmonter leurs souffrances physiques et mentales, définit le vidéaste en guise de synopsis. D’autres cérémonies ont pour but de faciliter la communication avec des ancêtres ou d’autres esprits qui peuvent aider dans le chemin vers la guérison." Il entreprend ainsi un long parcours pour parler de cet univers méconnu ou mal perçu avec le témoignage d’un chaman, d’un psychothérapeute et d’un patient.