64places de parking à Lavoir, pour inciter au covoiturage

"C’est le fruit d’une belle collaboration entre la Commune de Héron et la Province de Liège" , explique le bourgmestre héronnais, Éric Hautphenne ce dimanche matin. Par cet aménagement, Héron visait trois objectifs. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en incitant au covoiturage, tout en désengorgeant le trafic. Mais aussi mettre fin au stationnement sauvage sous le viaduc qui, s’il est interdit, est surtout dangereux. Et enfin, permettre aux visiteurs du Moulin de Ferrières d’avoir un vaste parking à leur disposition quand ils viennent à une de ses activités.

L’éco-parking de Lavoir, c’est donc 64 places de parking, dont deux pour les PMR; une aire d’autocars; une table et des bancs où se détendre (et là, il ne manque plus qu’un peu de pelouse); et un point de recharge pour les véhicules électriques. Bientôt, les automobilistes auront même à leur disposition un distributeur de produits locaux qui sera installé sur le parking. De quoi se ravitailler sainement.

"On en a aussi profité pour refaire la rue Close, avec des filets d’eau" , poursuit le bourgmestre. Qui annonce que la Commission provinciale de sécurité a accepté l’idée d’un rond-point sur la chaussée de Wavre, pour faire la jonction avec la bretelle d’accès à l’autoroute et le parking. Pour quand? Quand il y aura un budget. "Le SPW ne sait pas nous donner une date de réalisation." L’accès à la chaussée de Wavre via la rue Close est dangereux, la rue est dès lors placée en sens unique dans le sens chaussée de Wavre vers la rue de Huccorgne.

Avec cette réalisation, Héron a désormais deux parkings d’écovoiturage, avec celui situé le long de la chaussée d’Andenne. Soit, en tout 160 places pour permettre de co-voiturer. Coût de ce deuxième parking? 401000€, dont 115000 sur fonds propres.