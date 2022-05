Nos viticulteurs ont le vin en poupe

Non, ce n’est pas une blague, c’est une histoire bien de chez nous. Ces dernières années, au pays de la bière, la production vinicole explose. La Province de Liège, sous l’impulsion du Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité (CPFAR) organisait une première formation pour préparer la viticulture de demain, plus durable et respectueuse de l’environnement. Un rendez-vous mené en collaboration avec Waldigifarm, dans le cadre du projet INTERREG. "Nous travaillons sur la province de Liège et du Limbourg. L’objectif est de créer une cohésion entre les viticulteurs et de proposer des formations pour les professionnels mais aussi pour des demandeurs d’emploi et des étudiants en agronomie. Nous allons également lancer un bachelier en agronomie biotechnologie avec une option viti-œnologie" , étonne Michel Delrée, membre du CPFAR et un des plus grands sommeliers belges. Pour cette première rencontre entre le secteur, c’est Renaud Grégoire qui accueillait dans son domaine viticole. "Nous allons bientôt mettre en vente votre première vendange, confie le Wanzois tout sourire. C’est un domaine qui est prometteur et ça me tenait à cœur d’accueillir aujourd’hui d’autres vignerons pour échanger les bonnes pratiques."