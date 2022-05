Et c’est parti pour la rénovation de l’église de Lavoir

L’église de Lavoir est le seul site classé de Héron et de ses villages. La Commune veut la préserver. L’église est construite en moellons de calcaire sur les vestiges d’un ancien sanctuaire médiéval. Elle a été reconstruite au début du XVIIe siècle et est dédiée à saint Hubert, patron des chasseurs. Son architecture évoque le style roman de l’église qui l’a précédée. On la voit de loin car elle domine sur un promontoire. Mais l’église, du haut de ses 400 ans, avait besoin de travaux urgents. En 2017 déjà, la Commune de Héron désignait un auteur de projet, chargé de faire un état des lieux des problèmes pour lesquels il fallait une solution. Il y a deux ans, une première phase de travaux était lancée. Le chantier concernait alors les murs de l’enceinte qui ont été consolidés, et le drainage des eaux de pluie.