La couture expliquée par les jeunes d’Hecowala

C’est une initiative sympa que vient de clôturer la maison des jeunes de Héron (Hecowala). Elle vient de faire imprimer en 100 exemplaires le livre À la façon des nanas dans lequel les participantes et participants à son atelier couture invitent à se lancer dans cette activité, avec des conseils pour débutants. "C’est un projet qui a été entamé fin 2020 sur proposition de Zora, une des participantes à notre atelier où une quinzaine de jeunes de 8 à 16 ans, dont une majorité de filles, apprennent à utiliser une machine à coudre, évoque Mélodie Perseo, animatrice à Hecowala qui a aussi encadré les deux Clara, Elise, Kylhian, Léa, Léane, Lola, Lou, Lucie, Mackenzy, Maëlle, Milla, Mona, Naëlle et Tom dans cette belle aventure. Le but, à travers cet ouvrage, est de donner aux débutants un accès à la couture avec quelques pistes de travail. En 26 pages, on y trouvera un petit lexique, une liste du matériel nécessaire, des fiches outils ainsi que les patrons nécessaires à la réalisation de huit projets."