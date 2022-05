Vous allez sur la nouvelle aire de jeux pas terminée?Gare aux sanctions…

Sauf que des riverains ont questionné le bourgmestre. Ils s’étonnaient de voir des habitants déjà sur le site. "Ils nous demandaient si l’utilisation de la plaine de jeux était déjà effective" , après avoir y vu des enfants, explique le bourgmestre, Éric Hautphenne. En allant sur place, les équipes ont même constaté… des empreintes de pas d’enfant sur le revêtement tout juste fait et qui devait encore sécher. "Il y a des gens qui vont déjà sur les jeux alors qu’ils ne sont pas sécurisés , commente le bourgmestre. On n’a pas encore fait la réception du chantier." S’il y a des soucis, difficile pour la Commune de se retourner ensuite vers l’entreprise alors que les différents modules ont déjà été utilisés.

Alors? La Commune de Héron communique dès lors officiellement que le chantier est toujours en cours; que la nouvelle aire de jeux et de fitness ne sera opérationnelle – et donc utilisable – que le 4 juin dans l’après-midi alors que son inauguration est prévue le matin. D’ici là, "son accès est interdit. On va même pouvoir sanctionner si des gens sont sur le chantier car là, ils sont clairement informés." Le bourgmestre est clair: "Si on tombe dessus, il y aura des sanctions possibles." Encore un peu de patience donc pour pouvoir profiter de cet investissement estimé à 350000€ (avec un subside de la Région wallonne de 75%).