Elle était la dernière étape de la Chasse aux 9 de Pâques initiée par l’échevin Christophe Mathieu et le service jeunesse.

200 participants, 30 en lice

"Plus de 200 familles ont participé et 30 ont trouvé le code. C’était très difficile, mais on voulait quelque chose d’original pour les parents et qu’ils amènent les enfants à une réflexion , explique Christophe Mathieu. Pour cette ultime épreuve, il y a 200 œufs réformés je le précise dans la prairie. Trois sont colorés à l’intérieur. La première personne qui cassera un œuf coloré sera le gagnant."

La famille Byloos-Hauteclair est la grande gagnante. Kurt Byloos et les jumelles Élise et Maëlle étaient très heureux. "Les filles voulaient le faire seules au début puis elles se sont arraché les cheveux sur les énigmes. Alors j’ai participé. C’était vraiment très chouette et bien organisé." Les trois premières équipes ont reçu un œuf spécial de l’atelier local Émotions chocolats. Les gagnants ont remporté un escape game au château de Moha.